Incidente a Montarello, furgone si ribalta | Foto - Tuttoggi

Incidente stradale a Montarello di Spoleto nel pomeriggio. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 settembre, a Spoleto, in località Montarello. Un furgone si è ribaltato in prossimità di una curva, lungo la strada spesso teatro di altri sinistri.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto con due mezzi e la polizia municipale per i rilievi del sinistro e la regolamentazione della viabilità che sta subendo rallentamenti per via dei soccorsi. Il furgone è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Non sono al momento note le condizioni degli occupanti.