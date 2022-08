Incentivi alle aziende del "Cratere", le misure di Sviluppumbria presentate a Spoleto - Tuttoggi

In particolare, Sviluppumbria ha approfondito i contenuti del fondo complementare al PNRR per le aree colpite dal sisma che, con la macromisura denominata “Rilancio economico e sociale”, mette a disposizione delle imprese complessivamente oltre 700 milioni di euro rappresentando un’occasione di sviluppo per le imprese e i territori appartenenti alle aree colpite dai terremoti dell’Appennino centrale.

L’Amministratore Unico di Sviluppumbria ha illustrato l’attività di supporto dell’Agenzia ai progetti di investimento tramite un servizio a sportello accessibile ai potenziali beneficiari delle agevolazioni.

“Le misure che ci sono state illustrate da Sviluppumbria – ha affermato il Presidente Filippi Coccetta – sono molto importanti per il nostro territorio. Occorrono prospettive di sviluppo adeguate alle grandi potenzialità di quest’area e i nuovi incentivi rappresentano un’occasione da cogliere per il rilancio del tessuto economico locale. Sono previsti stanziamenti consistenti che potranno contribuire in maniera determinante non solo alla ricostruzione e rigenerazione dei territori colpiti dal sisma, ma anche alla nascita di nuove imprese sostenendo investimenti, progetti di innovazione e iniziative di promozione turistica”.

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema del caro-energia ed è stato approfondito il funzionamento delle comunità energetiche. “Si tratta di uno strumento in fase di definizione – ha sottolineato il Presidente Filippi – che può avere in questa fase un ruolo molto importante e portare vantaggi alle imprese e al territorio”.