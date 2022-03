Fuoco al secondo piano dello stabile a Villa Pitignano, sul posto due squadre dei vigili del fuoco

Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina a Villa Pitignano, in via Pindaro. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, dalla centrale e da corso Cavour.

L’allarme è scattato dopo le 7 di giovedì mattina.

(notizia in aggiornamento, foto generica d’archivio)