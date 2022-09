Incendio in azienda, a fuoco materiale di vetroresina IMMAGINI

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Gaifana e da Perugia | Nessuna persona rimasta coinvolta

Incendio nella serata di venerdì in un’azienda di Casacastalda che realizza componenti in vetro resina. L’allarme è scattato alle 20. sul posto si sono recate 3 squadre dei vigili del fuoco, quella di Gaifana e due provenienti dalla sede centrale di Perugia, per un totale di 12 uomini.

L’incendio ha provocato danni al magazzino dove erano stoccati componenti in vetroresina, situato all’esterno dell’azienda. Nessuna persona è rimasta coinvolta.