Incendio in appartamento al quinto piano, vigili del fuoco salvano 87enne - Tuttoggi

La donna non sarebbe in pericolo di vita, non ancora chiare le cause che hanno scatenato le fiamme

Un incendio è scoppiato, nel pomeriggio di oggi (sabato 13 febbraio) in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via degli Olmi, nella frazione di Ciconia (Orvieto).

I vigili del fuoco, già impegnati nella vicina via degli Agrifogli per un tetto scoperchiato dal vento, sono subito intervenuti sul posto per domare le fiamme e salvare in tempo la donna 87enne che si trovava in casa.

L’anziana è stata poi trasportata in ospedale ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio.