Incendio nel cuore della notte al secondo piano di una palazzina, fiamme domate in 5 ore - Tuttoggi

Il rogo si sarebbe sviluppato da un ripostiglio adiacente la cucina, in un appartamento a San Marco (Gubbio) | Fortunatamente non ci sono feriti

Brutto incendio, nella notte appena trascorsa (1 febbraio), intorno alle ore 3.30, in un appartamento al secondo piano di una palazzina a San Marco (Gubbio).

Il rogo si sarebbe sviluppato in un ripostiglio adiacente la cucina, a quanto pare per cause accidentali. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con il supporto del funzionario di guardia, anche per valutare i danni inerenti la struttura dell’edificio.