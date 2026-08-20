Incendio a Ponte Pattoli (VIDEO) Presidio durante la notte per prevenire la ripresa di roghi - Tuttoggi.info

Proseguiranno fino alla serata le operazioni di bonifica dell’area di Ponte Pattoli interessata da un incendio dalla mattinata di giovedì.
Durante la notte sarà garantito un presidio da parte dell’Afor per il controllo dell’area e la prevenzione di eventuali riprese delle fiamme.
Sul posto stanno operando a terra squadre dei vigili del fuoco che coordinano anche due squadre dell’Agenzia forestale regionale (Afor). Un elicottero della Regione Umbria ha effettuato finora 48 lanci d’acqua.
Al momento non si ravvisano pericoli per la popolazione. E’ stata attivata la protezione civile comunale.
Il Comune è in stretto contatto con i Vigili del fuoco per assicurare ogni supporto necessario e ha allertato la Protezione civile comunale. La situazione continuerà a essere costantemente monitorata.