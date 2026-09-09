Torna ABIL.MENTE: un percorso per il benessere e la vita attiva degli over 65 - Tuttoggi.info

Da ottobre 2026, a Santa Maria degli Angeli, un nuovo percorso di VI.VA. che integra stimolazione cognitiva, attività psicomotoria, creatività, movimento e socializzazione. Iscrizioni entro il 26 settembre.

ASSISI – Mantenere attivi il corpo e la mente, coltivare le relazioni e continuare a sentirsi protagonisti della propria vita. Con questi obiettivi torna ABIL.MENTE, il percorso promosso da VI.VA. Partecipazione e Solidarietà APS e rivolto alle persone con più di 65 anni.





Il programma prenderà avvio nel mese di ottobre 2026 e prevede 24 incontri della durata di due ore dedicati alla stimolazione cognitiva e all’attività psicomotoria, . Ad arricchire il percorso sono previste anche esperienze all’aria aperta, laboratori artistici per la creatività e consapevolezza emotiva, seminari e incontri sui corretti stili di vita.

Il percorso sarà condotto da uno staff multidisciplinare, composto da neuropsicologhe, uno psicomotricista e professionisti esperti nella promozione del benessere e di stili di vita sani e attivi. La presenza di competenze differenti permetterà di considerare la persona nella sua globalità e di integrare le dimensioni cognitiva, motoria, emotiva e relazionale.

Prima dell’inizio delle attività, ogni partecipante svolgerà un colloquio individuale con screening cognitivo e psicomotorio. La rilevazione iniziale consentirà agli operatori di conoscere meglio caratteristiche, risorse ed esigenze della persona e di proporre attività il più possibile attente alle diverse condizioni e capacità. Lo screening sarà ripetuto al termine del percorso per osservare i cambiamenti intervenuti.

ABIL.MENTE nasce da una visione della salute che non coincide soltanto con l’assenza di malattia, ma comprende il benessere fisico, psicologico, emotivo e relazionale. Il percorso propone quindi occasioni concrete per allenare le proprie abilità, sperimentarsi in attività nuove e rafforzare motivazione, autonomia e fiducia nelle proprie possibilità.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla dimensione sociale. Gli incontri offriranno uno spazio accogliente nel quale conoscersi, condividere esperienze, costruire relazioni e contrastare il rischio di solitudine e isolamento che può accompagnare l’avanzare dell’età.

«Con ABIL.MENTE vogliamo offrire agli over 65 non soltanto un programma di attività, ma un contesto nel quale ciascuno possa sentirsi accolto, coinvolto e valorizzato. Prendersi cura di sé diventa ancora più significativo quando lo si fa insieme agli altri», sottolinea VI.VA.

Le attività si svolgeranno presso la sede di VI.VA. Partecipazione e Solidarietà APS, a Santa Maria degli Angeli, nel Comune di Assisi.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 26 settembre 2026.





Informazioni e prenotazioni

Telefono: 338 2588065

E-mail: info@vivainsieme.it

Sede: VI.VA. Partecipazione e Solidarietà APS – Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG)





Luogo: Piazza Dante Alighieri – S.M. degli Angeli, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA