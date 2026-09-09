Nuova stagione Foss, Crociata "Cambio di passo per aprire a un nuovo pubblico" - Tuttoggi.info

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Nuova stagione Foss, Crociata “Cambio di passo per aprire a un nuovo pubblico”

ItalPress

Nuova stagione Foss, Crociata “Cambio di passo per aprire a un nuovo pubblico”

Mer, 09/09/2026 - 20:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Presentiamo una programmazione che segna un cambio di passo e un avvio della visione organizzativa che abbiamo voluto dare alla Foss. L’aspetto sinfonico rimane il cuore della nostra attività, con 28 concerti, ma accanto a questo abbiamo iniziato a sviluppare due prodotti: la stagione Education, rivolta alle scuole, e quella dei Family Concert, per andare incontro a un nuovo pubblico e aprire il Politeama non solo agli appassionati di musica, ma a chi vuole avvicinarsi a questo mondo tentando di valutare spettacoli da neofiti”. Lo ha detto il commissario straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (Foss), Gabriele Crociata, a margine della conferenza stampa per presentare il programma di eventi per la stagione 2026-27 del teatro Politeama Garibaldi di Palermo.
xd8/mrc/gsl

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