InCanto sulle Vie di Francesco 2024, venerdì la presentazione - Tuttoggi.info

Ad Assisi venerdì 19 aprile presso la Sala degli Emblemi del Palazzo Comunale, avrà luogo la conferenza di presentazione dell'undicesima edizione di "InCanto sulle Vie di Francesco"

Ad Assisi venerdì 19 aprile presso la Sala degli Emblemi del Palazzo Comunale, avrà luogo la conferenza di presentazione dell’undicesima edizione di “InCanto sulle Vie di Francesco”, rassegna di eventi corali che si svolgono in Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Quest’anno sono 14 gli eventi organizzati, iniziando da Citerna il 27 aprile per concludere con una grande giornata corale ad Assisi il 23 giugno, alla quale parteciperanno più di trenta cori con conclusione in Basilica Superiore ed esecuzione da parte delle centinaia di cantori riuniti del celebre Cantico delle Creature di padre Domenico Stella.



Luogo: Palazzo Comunale di Assisi – Sala degli Emblemi, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA