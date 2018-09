Inaugurate le nuove aule della Scuola materna di Cerqueto

Sono state inaugurate oggi (venerdì 7 settembre) le aule scolastiche della Scuola Materna di Cerqueto a Gualdo Tadino. Presenti al taglio del nastro il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Gloria Sabbatini, l’assessore all’Istruzione Emanuela Venturi, l’assessore all’Ambiente Michela Mischianti, l’assessore alla Cultura Fabio Pasquarelli e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino Francesca Pinna.

Per l’imminente avvio del prossimo anno scolastico, dunque, le aule del plesso sono state completamente ristrutturate ed adeguate, con l’obiettivo di dare ai ragazzi classi confortevoli e ai docenti di svolgere al meglio il proprio lavoro in un ambiente adeguato alle esigenze didattiche. Gli interventi vari sono stati realizzati dalla squadra manutenzioni del Comune gualdese per un importo di oltre 26.000 euro, con risorse attratte dall’Amministrazione Comunale da fondi della Regione Umbria.

La nuova disposizione degli spazi è stata condivisa in toto non solo con la dirigenza scolastica e le strutture tecniche, ma anche con il personale docente e non docente. Dopo la realizzazione del parcheggio pubblico, la frazione di Cerqueto e la città di Gualdo Tadino nel suo complesso si arricchiscono di una nuova e funzionale opera al servizio delle famiglie.

“Oggi inauguriamo con grande soddisfazione – ha sottolineato l’assessore Venturi – le nuove aule scolastiche della Scuola Materna di Cerqueto. Siamo estremamente orgogliosi nell’aver raccolto e soddisfatto delle esigenze del territorio, rendendo migliore un contenitore scolastico che potrà finalmente accogliere in maniera più adeguata i nostri ragazzi e tutto il personale. Con questo intervento, ampiamente condiviso con l’intera platea dei fruitori, si concretizza una nuova promessa del nostro mandato amministrativo. Un grazie particolare va fatto a tutte le strutture comunali che hanno contribuito, con il loro prezioso lavoro, a realizzare questo importante intervento”.

