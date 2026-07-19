 In un video forse l'auto del piromane dell'incendio di Costacciaro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In un video forse l’auto del piromane dell’incendio di Costacciaro

Massimo Sbardella

In un video forse l’auto del piromane dell’incendio di Costacciaro

Dom, 19/07/2026 - 14:17

Condividi su:

In un video potrebbe essere stata ripresa utilizzata dal piromane per raggiungere i due punti dove sono stati innescati gli incendi che per giorni hanno devastato la vegetazione sui monti di Costacciaro.

E’ il video che stanno vagliando i carabinieri forestali. Girato da una delle telecamere che erano state piazzate proprio per controllare le strade di accesso alle zone montane.

I carabinieri forestali stanno effettuando rilievi sui due punti dove si sono sviluppate le fiamme alla ricerca di elementi utili che possano contribuire a ricostruire le modalità di innesco e quindi risalire al piromane. Perché sul fatto che il rogo di Costacciaro sia stato provocato da un piromane (anche se non si escludono complici) non sembrano esserci ormai dubbi.

A Costacciaro è rimasta una squadra dell’Agenzia forestale regionale per monitorare la presenza di ulteriori focolai e quindi prevenire nuovi incendi.

A Nocera Umbra è rimasta una squadra dei vigili del fuoco ed il Dos (Direttore operazioni spegnimento).

I vigili del fuoco fanno sapere che non risultano focolai attivi e che la situazione è sotto controllo anche nelle altre zone umbre interessate nei giorni scorsi dagli incendi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Un migliaio di umbri a Lourdes, 420 giovani proseguono il cammino per Santiago de Compostela

Perugia

Inizia la preparazione del Perugia Primavera, i convocati da Giorgi | Sabato il test con il Perugia di Tedesco

Terni

Problema sanitario, divieto di utilizzo dell’acqua potabile di rete all’ospedale e in alcune zone

dalle città

gli ultimi pubblicati

Assisi

Nell’assisano si rinnova il rito della trebbiatura con una storica trebbiatrice Rossini 110 – FOTO E VIDEO

Umbria | Italia | Mondo

In un video forse l’auto del piromane dell’incendio di Costacciaro

Umbria | Italia | Mondo

Interregionale Centro Giovani Confindustria, presidenza all’umbro Daniele Tonti

Umbria | Italia | Mondo

Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!