In un video forse l'auto del piromane dell'incendio di Costacciaro - Tuttoggi.info

In un video potrebbe essere stata ripresa utilizzata dal piromane per raggiungere i due punti dove sono stati innescati gli incendi che per giorni hanno devastato la vegetazione sui monti di Costacciaro.

E’ il video che stanno vagliando i carabinieri forestali. Girato da una delle telecamere che erano state piazzate proprio per controllare le strade di accesso alle zone montane.

I carabinieri forestali stanno effettuando rilievi sui due punti dove si sono sviluppate le fiamme alla ricerca di elementi utili che possano contribuire a ricostruire le modalità di innesco e quindi risalire al piromane. Perché sul fatto che il rogo di Costacciaro sia stato provocato da un piromane (anche se non si escludono complici) non sembrano esserci ormai dubbi.

A Costacciaro è rimasta una squadra dell’Agenzia forestale regionale per monitorare la presenza di ulteriori focolai e quindi prevenire nuovi incendi.

A Nocera Umbra è rimasta una squadra dei vigili del fuoco ed il Dos (Direttore operazioni spegnimento).

I vigili del fuoco fanno sapere che non risultano focolai attivi e che la situazione è sotto controllo anche nelle altre zone umbre interessate nei giorni scorsi dagli incendi.