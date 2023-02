In un cunicolo del centro cellulari, tablet e altra merce rubata

Due stranieri, irregolari, hanno tentato di fuggire | Trovata anche droga

In un cunicolo del centro storico di Perugia la polizia ha trovato cellulari, tablet e altra merce rubata.

Gli agenti della polizia di Stato erano intervenuti in via del Giardino per la presenza di un’auto – rubata lo scorso 31 gennaio – e di un via vai di persone sospette.