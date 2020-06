In Umbria riaprono cinema, terme, sale slot, formazione: nuove linee guida

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l’ordinanza n.33 per il riavvio a decorrere da lunedì 15 giugno di attività attualmente sospese.

“A decorrere dal 15 giugno 2020 – stabilisce l’articolo 1 dell’ordinanza – è consentito l’esercizio delle seguenti attività:

circoli culturali e ricreativi;

formazione professionale;

cinema e spettacoli dal vivo;

strutture termali e centri benessere;

professioni della montagna;

congressi e grandi eventi fieristici;

sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Questo nel “rigoroso rispetto” delle prescrizioni contenute nelle Linee guida approvate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

A decorrere dal 15 giugno 2020, in base all’ordinanza, “sono consentite altresì tutte le attività ricomprese nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19 predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, allegato 8 del DPCM dell’11/06/2020”.

Le linee guida aggiornate