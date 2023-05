In preparazione la prima visita istituzionale della Regione Umbria in Vietnam - Tuttoggi.info

Incontro preparatorio della visita ufficiale, tra la delegazione umbra e S.E. Duong Hai Hung Ambasciatore del Vietnam in Italia

L’organizzazione della prima visita istituzionale della Regione Umbria in Vietnam è stata al centro di un incontro a Roma nella sede dell’ambasciata del Vietnam a Roma della delegazione umbra guidata dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria con S.E. Duong Hai Hung Ambasciatore del Vietnam in Italia.

Hanno partecipato Maily Anna Maria Nguyen, Delegata dell’Ambasciata del Vietnam in Italia per l’Umbria e l’Emilia-Romagna, Enzo Faloci Direttore di Umbria Export che ha evidenziato i seguenti settori di cooperazione tra i due paesi: agroalimentare, food processing, meccanizzazione agricola e green energy;

Luca Silla, coordinatore dell’Osservatorio dell’export Regione Umbria che ha sottolineato come ci sono spazi per le imprese umbre per esportare le proprie eccellenze in Vietnam.

L’incontro fa seguito alle celebrazioni dei 50 anni di relazione diplomatica tra Italia e Vietnam organizzate in Umbria ad aprile in collaborazione con l’Ambasciatore del Vietnam.

Le esportazioni dal Vietnam verso l’Italia sono aumentate del 24% con un valore pari a 3,8 miliardi di usd ed il Vietnam ha importato prodotti dall’Italia per 1,7 miliardi, registrando una crescita del 14%.

Il Vietnam – ha affermato MAILY Anna Maria Nguyen – rappresenta quindi una piattaforma ideale, una porta dorata, per investimenti di sviluppo e l’espansione commerciale delle imprese umbre in tutto il mercato dell’ASEAN (organizzazione di 10 Paesi), l’area geografica ed economica che continua ad avere i più alti tassi di crescita del PIL, divenendo così non solo destinazione finale, ma anche punto di partenza.

L’Assessore regionale allo Sviluppo economico si è dichiarato estremamente soddisfatto dell’apertura di un dialogo con un paese in via di sviluppo, con ricche potenzialità come il Vietnam, che si inserisce in un più ampio mercato, quello asiatico oggi strategico per l’Europa e soprattutto per il nostro paese.

Tale apertura ed attenzione è testimoniata anche dalla presenza sul nostro territorio di MAILY Anna Maria Nguyen, nominata come delegata dell’Ambasciata del Vietnam per l’Umbria.

Ribadisce inoltre che è fondamentale creare ponti ed aprire relazioni con nuovi paesi, creando opportunità straordinarie per una Regione come quella dell’Umbria, ricca di grandi eccellenze.