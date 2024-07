In Piazza del Mercato arriva "UmBEERtide Festival", evento dedicato alla birra artigianale - Tuttoggi.info

E’ stato presentato ieri (23 luglio), nella Sala Tevere del Palazzo comunale, l’attesissimo evento “UmBEERtide – Beer Festival“, organizzato e promosso da Comune e Pro Loco di Umbertide.

Alla conferenza stampa erano presenti il vicesindaco Anna Lisa Mierla, l’assessore Lorenzo Cavedon, l’ideatrice Susanna Susta, i rappresentanti della Pro Loco Umbertide, tra cui la presidente Camilla Becchetti, Ascanio Burzigotti, Antonio Bussotti, Riccardo Conti, e alcuni rappresentanti dei food truck e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di tale iniziativa, tra cui Alessio e Matteo Giornelli, Filippo Fumanti e Alessio Grassini.

“UmBEERtide – Beer Festival” si terrà venerdì 26 e sabato 27 luglio in Piazza del Mercato, sotto la maestosa Rocca di Umbertide. Questa nuova manifestazione vedrà la partecipazione di cinque tra i migliori birrifici del territorio: Birrificio Impera, Birra Artigianale Italiana Collesi 1870, Birra Flea, Birra Perugia e Birrificio Artigianale Fortebraccio. Gli appassionati potranno degustare una vasta gamma di birre artigianali, scoprendo storie e tecniche di produzione direttamente dai mastri birrai presenti agli stand.

Il festival offrirà molto più di una semplice degustazione. Sarà infatti possibile godere di una ricca offerta gastronomica grazie alla presenza di numerosi food truck (Vivo Spazio Menchetti, Gusto&Trambusto e Stai Manzo Burger Truck) che proporranno specialità culinarie adatte a tutti i palati. L’intrattenimento sarà garantito da una serie di eventi musicali: musica dal vivo e dj set che animeranno le serate, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Cavedon ha espresso grande entusiasmo: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare l’UmBEERtide – Beer Festival, che non solo celebra la birra artigianale umbra, ma che rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale per il nostro territorio”. La presidente della Pro Loco Camilla Becchetti ha detto di essersi ispirata all’evento Calici Sotto la Rocca, dedicato al vino: “Avevamo in mente già da tempo di realizzare un qualcosa di simile a tema birra. Grazie al contributo di tutti, e in particolare dell’Amministrazione comunale, è stato finalmente possibile attuare questa bellissima iniziativa.”

Il Comune di Umbertide ha contribuito a sostenere una parte dei costi dell’organizzazione.