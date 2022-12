In moto senza casco e patente, prova a fuggire alla polizia e cade

Alla guida un 18enne straniero, che non si è infortunato | Multa da 5.100 euro, sequestrata la moto prestata da un'amica

Viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata non sua, senza casco e senza patente. Il 18enne, quando ha visto la pattuglia della polizia lungo la strada Trasimeno Ovest, ha provato a fuggire. Gli agenti lo hanno inseguito e il motociclista, all’altezza di viale Centova, verosimilmente a causa dell’asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo scivolando a terra.

Dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute e aver constatato che non necessitava dell’intervento del personale sanitario, gli agenti hanno identificato il conducente, un ragazzo di origini straniere, classe 2004. Dagli accertamenti è emerso che il 18enne era privo della patente di guida – mai conseguita – e che la moto era di proprietà di un’altra persona. Sentito in merito, ha spiegato di aver ottenuto il veicolo in prestito da un’amica che, successivamente, ha confermato la versione fornita dal ragazzo.

Al fine di scongiurare l’abuso di sostanze alcoliche, il 18enne è stato sottoposto alla prova dell’alcoltest che ha dato esito negativo.