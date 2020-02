In fiamme un appartamento di Montegabbione, anziana evacuata - Tuttoggi

I Vigili del Fuoco di Orvieto stanno intervenendo a Montegabbione in via Primo Maggio, per un principio d’incendio in un appartamento.

All’interno si troverebbe una signora anziana, che è stata prontamente evacuata, ma fortunatamente non ferita.

Le fiamme hanno interessato anche l’appartamento superiore a quello della anziana signora. Sul posto, per gli accertamenti di rito anche i Carabinieri di Montegabbione.