In fiamme termostufa a legna, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme in un locale caldaia, questa mattina (sabato 2 marzo) intorno alle 7. L’incendio si è sviluppato in un locale di Ospedaletto di Loreto, dove si trovava una termostufa a legna utilizzata per riscaldare l’abitazione adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, che hanno domato il rogo limitando i danni Fortunatamente non ci sono stati feriti.

