In fiamme struttura di ricovero per animali, piccoli ospiti salvati dai vigili del fuoco

Brutto incendio nella prima serata di oggi (domenica 25 agosto), intorno alle 20.45, in una struttura di ricovero per animali a Cerbara. La squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta sul posto mettendo in salvo alcune tartarughe, pappagalli, un falco e un gufo. Solo una piccola poiana non è sopravvissuta alla furia del rogo, spento in poco tempo dai pompieri. Le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento ma, da quanto emerge, potrebbero essere accidentali. Indagano anche i carabinieri, arrivati in loco.

