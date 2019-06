In cerca di prostitute, multati tre perugini

Contestata la violazione all’ordinanza antiprostituzione a tre automobilisti sorpresi la notte scorsa, da una pattuglia della polizia municipale di Perugia in borghese, sulla Trasimeno Ovest, in via Corcianese e in via Canali, le strade del sesso mercenario.

Gli agenti della municipale hanno verificati persone, documenti e veicoli. E alla fine della serata sono state appunto contestate tre violazioni dell’ordinanza antiprostituzione.

I trasgressori, tutti perugini, avevano abbordato prostitute di nazionalità rumena. Per loro una pesante multa o, in caso di contestazione, il rischio di guai familiari alla notizia che uscivano di sera di casa in cerca di avventure sessuali a pagamento.

