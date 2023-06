In bici contro un'auto, bimbo di 8 anni trasportato al Meyer in elisoccorso - Tuttoggi.info

Il piccolo avrebbe perso il controllo della sua due ruote in zona Madonna del Ponte (Gubbio) sbucando proprio davanti all'auto in transito, dopo il trasporto a Branca e Perugia si è deciso per il trasferimento nella struttura toscana

Momenti di panico, lunedì sera (26 giugno), in zona Madonna del Ponte (Gubbio), dove un bimbo di 8 anni, in sella alla sua bici, è finito contro un’auto in transito.

Il piccolo, perdendo il controllo della sua mini due ruote in via Veronese, sarebbe infatti sbucato all’improvviso davanti alla vettura, che non ha potuto evitare l’inevitabile impatto. In ogni caso il conducente, nonostante il grande spavento, è sceso e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, è arrivata un’ambulanza del 118, che ha portato di corsa il bimbo (rimasto cosciente) all’ospedale di Branca. Da qui il giovane paziente è stato poi trasferito prima al Santa Maria della Misericordia e poi ancora – considerate alcune lesioni abbastanza serie – al Meyer di Firenze con l’elisoccorso.

Non si conosce ancora con precisione il quadro clinico del piccolo eugubino, anche se è emerso che le sue condizioni – giudicate fin da subito subito gravi – sarebbero ora in via di miglioramento. I carabinieri, intanto, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.