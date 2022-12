In 8 nel camper, c’erano anche due ricercati: fermati dalla stradale

Durante gli accertamenti da parte della polstrada, è emersa subito la mancanza della copertura assicurativa del mezzo. Non solo: dentro il camper c’erano in tutto 8 persone, oltre quanto consentito: 3 uomini, 3 donne e 2 bambini. E’ emerso poi che il conducente, un 46enne croato, con oltre 20 nomi diversi declinati nel corso del tempo alle forze dell’ordine, era ricercato, per ordine del tribunale di Arezzo, in quanto condannato in via definitiva ad 1 anno e 9 mesi per reati contro il patrimonio.

Non solo: sulla moglie del latitante pendeva una nota di rintraccio per identificazione, in quanto anche lei, probabile responsabile di numerosi reati contro il patrimonio in Liguria, aveva collezionato decine di alias per evitare la sua identificazione certa. Identificazione che però la polizia stradale è riuscita ad effettuare, come per il marito, attraverso il riscontro delle impronte digitali.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Orvieto. Il camper, invece, è stato sequestrato.