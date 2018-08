In 3mila in poche ore per vedere il Pinturicchio dalla storia “poliziesca”

Nelle poche ore in cui è rimasto esposto, nella chiesa di San Bartolomeo a Torgiano, l’opera del Pinturicchio “Il Bambin Gesù delle mani” è stata ammirata da circa 3mila persone. Una soddisfazione per gli organizzatori della Pro loco e della manifestazione “I Vinarelli”, i presidenti Fabrizio Burini e Fausto Ciotti, che hanno reso possibile ammirare il capolavoro acquisito nel 2004 dalla Fondazione Guglielmo Giordano, che fa capo alla famiglia Margaritelli.

Un pubblico estremamente attento ha seguito la lezione tenuta dallo studioso Franco Ivan Nucciarelli, che è stato introdotto dal giornalista Mario Mariano, dopo i saluti del parroco di Torgiano don Giusepoe Piccioni e del sindaco Marcello Nasini. “Quest’opera è il perno attorno al quale ruota una storia a dir poco poliziesca” ha detto Nucciarelli, che grazie alle sue relazioni culturali nel mondo accademico e dei cultori dell’arte è riuscito dapprima ad intercettare l’opera e poi a favorirne l’acquisto da parte della famiglia Margaritelli.

Il professor Nucciarelli, nella sua applaudita esposizione, ha anche trattato i passaggi di quando l’affresco venne realizzato, fino a quando venne scomposto in più parti ed infine nascosto per fuorviare le ipotesi dirompenti di un Papa ritratto con una donna a lui ‘sempre troppo vicina’. Nucciarelli, già docente di Iconologia presso la Università di Perugia, autore di due libri sul Pinturicchio, ha annunciato di voler realizzare un altro progetto culturale, quello di far rientrare, magari anche a titolo di prestito temporaneo, almeno qualche decina delle opere dell’artista migrate in mezzo mondo.

Dopo l’introduzione del racconto del dipinto, che è stato esposto nelle gallerie delle principali città del mondo (Madrid, Roma, Parigi, New York ed ora in partenza per Nanchino) si è svolta la cerimonia di consegna del riconoscimento “I Vinarelli” a Dario e Andrea Margaritelli, che, come dice la motivazione letta dal presidente Fausto Ciotti “rappresentano per impegno e ingegno di una famiglia di imprenditori capace di essere volano della crescita economica e sociale del territorio del comune di Torgiano, e per la loro generosa concessione nella realizzazione di un progetto culturale di cui tutta la comunità umbra è loro grata“.

