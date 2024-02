Si muovono in 3 per rubare portafogli ad anziana con la "tecnica del cartone", arrestati - Tuttoggi.info

I tre erano sfuggiti ai carabinieri in provincia di Bologna ma sono stati traditi dall'auto "ricercata", trovata nel parcheggio di un supermercato a Sansepolcro | Gli occupanti poco prima avevano derubato un'anziana all'interno dell'attività

Si sono scomodati addirittura in tre per rubare il portafoglio ad un’anziana ma, subito dopo il colpo, sono stati arrestati.

E’ successo nel pomeriggio di ieri (1 febbraio) in un supermercato di Sansepolcro, dove i malviventi sono stati traditi dalla loro auto di grossa cilindrata, “sfuggita” poche ore prima ai carabinieri di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ma ritrovata nel parcheggio dell’attività commerciale dai colleghi valtiberini.

I tre occupanti del veicolo sono infatti stati fermati dai carabinieri e, durante il controllo, si è avvicinata a loro proprio la donna appena derubata, che ha subito indicato i sospetti come i possibili autori del furto. L’immediata perquisizione degli uomini, tra i 25 e i 45 anni e tutti di origine rumena, ha poi portato al rinvenimento del portafoglio rubato – contenente i documenti dell’anziana – addosso ad uno di loro.

L’analisi dei filmati della videosorveglianza, inoltre, ha permesso ai carabinieri di ricostruire la dinamica del furto, rivelando l’uso della “tecnica del cartone”: uno dei tre distraeva la vittima mentre un complice copriva la visuale di quest’ultima proprio con una scatola di cartone, consentendo di fatto al terzo di impossessarsi del portafogli.

I tre sono stati condotti in carcere e stamattina (2 febbraio) portati davanti all’Autorità giudiziaria aretina per rispondere delle accuse. Sono inoltre in corso ulteriori indagini per scoprire eventuali altri reati commessi dagli arrestati.