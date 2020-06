Imu, entra il 16 giugno l’acconto: ecco aliquote e novità

Scade martedì 16 giugno il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2020 da parte dei contribuenti tenuti al versamento. Con l’approvazione della legge n.160/2019 (Legge di Stabilità per l’anno 2020) il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria – IMU e contestualmente a partire da quest’anno non va più versata la Tasi, che, comunque, resta dovuta per le annualità precedenti qualora non si sia proceduto al pagamento di quanto correttamente previsto.

Nuove aliquote Imu

Adempiendo a quanto stabilito dalla normativa, il Consiglio comunale di Foligno ha approvato lo scorso 24 marzo le nuove aliquote IMU, in vigore pertanto dallo scorso 1° gennaio. Al fine di agevolare i contribuenti l’Amministrazione Comunale ha sostanzialmente confermato le fattispecie d’imposta, fermo restando che per calcolare l’esatto ammontare dell’imposta complessivamente dovuto per l’anno in corso si dovrà procedere ad applicare quelle approvate con la deliberazione consiliare. Per l’anno 2020 sono previste, come di consueto, due rate, le cui scadenze sono così confermate: prima rata in acconto 16 GIUGNO 2020, seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2020

Come ottenere informazioni

Il servizio fiscalità sugli immobili del Comune di Foligno è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento sull’applicazione dell’Imu 2020 e della Tasi per le annualità precedenti. Si ricorda che, nel dubbio, è sempre bene verificare la propria situazione catastale attraverso una specifica visura. Inoltre chi non avesse pagato Imu e/o Tasi delle annualità precedenti o lo avesse fatto in misura inferiore al dovuto, può procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso” per non incorrere in sanzioni maggiori.

Consigli utili per i calcoli

E’ sempre consigliato, ferma restando la conferma delle aliquote, di verificare se la situazione dei propri immobili sia cambiata: ad esempio, se si è modificata la rendita catastale di un immobile a seguito di una variazione per lavori, se si è venduto un immobile, se si è diventati proprietari di un altro immobile, se è cambiata la modalità di utilizzo dell’unità immobiliare, se l’area edificabile ha subìto una variazione (per effetto della realizzazione di opere di urbanizzazione o inizio dell’attività edificatoria…).

Calcolo Imu online

Attraverso l’apposito programma utilizzabile online mediante il sito internet istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) è possibile procedere al calcolo dell’imposta e/o del tributo previsto e alla stampa del Modello F24 per il pagamento. Il servizio fiscalità sugli immobili è comunque a disposizione per ogni fornire ogni altro chiarimento o ogni necessaria informazione, fermo restando che, al momento, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico e i servizi fruibili con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale. Per migliore informazione è possibile consultare il sito internet istituzionale.

Servizi in periodo di emergenza COVID-19

Il servizio fiscalità sugli immobili è a disposizione in questo periodo di emergenza Covid-19 con le seguenti modalità: mail ici@comune.foligno.pg.it; telefono 0742-330793; cellulare 335-7317953 (in orari di ufficio).