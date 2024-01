Immobili di edilizia popolare, Aniello: "Ordinanze per le mancate manutenzioni di Ater" - Tuttoggi.info

"Ater non si comporta come Agenzia autonoma a tutela di tutti, ma come leva politico-partitica dei notabili di una Regione da sempre indifferente alle istanze dei ternani, inascoltati da decenni".

“Registriamo un nuovo, scorrettissimo comportamento da parte di Regione Umbria e Ater che, dopo aver concordato con noi la data del 23 gennaio per il confronto sull’indecoroso stato degli immobili di edilizia popolare, avendo già una volta richiesto il rinvio dell’incontro, non si presentano”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Terni, Mascia Aniello.

“Forse credono di essere furbi: hanno infatti mandato una letterina all’ultimo minuto. Ater non si comporta come Agenzia autonoma a tutela di tutti, ma come leva politico-partitica dei notabili di una Regione da sempre indifferente alle istanze dei ternani, inascoltati da decenni”.

“Dopo svariati lustri di mancate manutenzioni su facciate, pavimentazioni, impermeabilizzazioni, fatti meritevoli di rilievi in altre sedi, vorrebbero ancora tempo, proseguendo le condotte dilatorie di sempre contro le centinaia e centinaia di famiglie residenti nelle abitazioni di Terni.

La presunta furbata, oltre a smascherare platealmente un nervo scoperto della Regione, non porterà i protagonisti molto lontano. Il sindaco Bandecchi, valendosi dei poteri di ordinanza, avvierà sin d’ora tutti i procedimenti amministrativi necessari, obbligando Regione Umbria e ATER a intervenire dopo decenni di colpevole inerzia e dopo tanti milioni riversati altrove”.