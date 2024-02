Il viaggio di Alessandra Fioretti: trasformare i sogni in realtà - Tuttoggi.info

Oggi sta lavorando per trasferire l'azienda nella nuova sede e sta cercando nuovo personale tra Spoleto e Foligno

“Puoi fare qualsiasi cosa purché tu abbia la passione, la spinta, la concentrazione e il supporto” così recita una citazione famosa di Sabrina Bryan. Spinta, concentrazione, supporto e, soprattutto, passione, questi gli ingredienti magici che hanno portato Alessandra Fioretti ad amare ciò che fa. L’esperienza di Alessandra nell’azienda di famiglia, la Assistenza Fioretti, non è stata solo un percorso professionale, ma anche un viaggio emotivo fatto di gioie, sfide e momenti significativi. Alessandra ha iniziato il suo percorso nell’azienda di famiglia fin da bambina, quando nel 1987 anno di fondazione dell’azienda, all’età di soli 9 anni, ha cominciato ad aiutare il padre rispondendo al telefono e prendendo appuntamenti per le riparazioni delle caldaie.

“Non potevo immaginare che quel contributo avrebbe segnato l’inizio di un’avventura che avrebbe completamente segnato il mio percorso di vita professionale”, ricorda Alessandra entusiasta.

I primi anni a fianco del padre

Nonostante fosse solo una bambina, già allora poteva percepire l’importanza del lavoro di famiglia e la responsabilità che ne derivava. Quelle prime esperienze hanno contribuito a forgiare il suo carattere e a instillarle il senso del dovere e della dedizione. Questo primo contatto con l’attività ha acceso in lei la passione per il lavoro e ha segnato l’inizio di un lungo e gratificante viaggio professionale.

Negli anni seguenti, Alessandra ha continuato a crescere all’interno dell’azienda, imparando giorno dopo giorno, i segreti del mestiere e contribuendo al suo sviluppo. Nel 2005, dopo aver completato gli studi universitari in economia e commercio, è tornata a tempo pieno nell’azienda, portando con sé nuove competenze e prospettive.

“Il ritorno nell’azienda, è stato per me un momento di grande emozione e soddisfazione. Sentivo di appartenere a quel luogo, di far parte di qualcosa di più grande di me,” prosegue Alessandra. La sua laurea le aveva fornito una formazione importante, ma è stato il legame con l’azienda e con la sua famiglia a dare vera profondità al suo lavoro.

Erano anni in cui l’azienda Assistenza Fioretti si specializzava nell’assistenza tecnica per caldaie, impianti di riscaldamento e condizionatori. Offrendo una vasta gamma di servizi che ancora oggi includono manutenzione ordinaria e straordinaria, analisi della combustione e delle emissioni, pulizia e lavaggio completo degli impianti, e la messa a norma delle caldaie. Inoltre, si occupa della vendita e installazione di nuovi impianti di riscaldamento e climatizzazione delle migliori marche.

Tre gemelli e le nuove sfide

Il 2011 è stato un anno di sfide e cambiamenti. La gravidanza di tre gemelli ha rappresentato un momento di grande gioia, ma anche di preoccupazione e incertezza. L’idea di dover prendere una pausa dall’attività per occuparsi della famiglia l’ha riempita di dubbi e timori. Tuttavia, il suo ritorno nell’azienda, dopo quel periodo di assenza, è stato segnato da una determinazione rinnovata e da una volontà ancora più forte di far crescere l’azienda e di dimostrare a se stessa di essere all’altezza delle sfide che si presentavano.

Negli anni successivi, Alessandra e il suo team hanno lavorato duramente per migliorare i servizi offerti e consolidare la loro posizione nel mercato. L’ingresso di un nuovo collaboratore nel 2014 ha rappresentato un momento di rinascita per l’azienda.

“Grazie al suo contributo e alle sue idee innovative, sono riuscita insieme al mio team, a superare le difficoltà e a intraprendere un percorso di crescita e successo” prosegue Fioretti nel suo racconto. Quel momento ha segnato una svolta importante nel suo lavoro e ha consolidato la sua convinzione che con determinazione e impegno si possano raggiungere grandi risultati.

Un futuro in espansione

Oggi, Alessandra guarda al futuro con ambizione e determinazione. Sta lavorando per trasferire l’azienda nella nuova sede e sta cercando nuovo personale tra Spoleto e Foligno, per supportare la crescita e l’espansione dell’attività della Assistenza Fioretti.

“Il mio obiettivo è quello di offrire un servizio sempre migliore e più completo ai clienti, mantenendo sempre al centro dell’attenzione la loro soddisfazione e benessere” conclude con entusiasmo Alessandra.

Consapevole che, nonostante le sfide e le incertezze che il futuro possa riservare, sa di poter contare sul suo impegno, sulla sua passione e sulla forza del legame con la sua famiglia per affrontare ogni ostacolo e trasformare i suoi sogni in realtà. Attraverso sfide e momenti di difficoltà, ha dimostrato la sua capacità di adattamento e la sua volontà di superare ogni ostacolo.

Antonio Tabucchi in una sua citazione così recita: I sogni non sono tanto ciò che succede ma, l’emozione che provi nel vivere ciò che succede” e la storia di Alessandra è un esempio di come il lavoro duro, la passione e la determinazione possano portare al successo, trasformando i sogni in realtà.