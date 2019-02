Il titolo Brunello Cucinelli sulle montagne russe

Il titolo Brunello Cucinelli a Piazza Affari è tornato sulle montagne russe. Dopo il rimbalzo ad inizio settimana, quando il titolo della casa di moda umbra ha guadagnato il 4,30%, ieri la perdita è stata del 3,70%. Come evidenzia Teleborsa, il titolo Brunello Cucinelli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che gli eventi legati al titolo stesso.

Lo status tecnico del gruppo di Solomeo è infatti in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista dagli analisti a 34,9 euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,05.

Di certo, intorno al titolo del re del cashmere c’è una forte speculazione degli investitori di Borsa con i volumi degli scambi in aumento. Il fatto che la partecipazione degli operatori si stia intensificando è indice, per gli analisti, del probabile avvio di una fase a volatilità elevata.

