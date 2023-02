Il Sindaco Sisti incontra l'Ass.ne "G. Parenzi" | Le Logge di Loreto e Piazza D'Armi tra gli argomenti - Tuttoggi

Centrale nel corso del confronto anche la sistemazione definitiva del loggiato di Loreto con annesso ingresso monumentale dell’ospedale, la realizzazione del doppio senso di marcia e una ridefinizione e riqualificazione della dell’area di via Valdier e San Paolo.

Questione non secondaria è stata poi quella relativa al futuro di piazza d’Armi, il cui progetto interessa in modo particolare l’associazione e che ha visto anche da parte dell’Amministrazione l’interesse, una volta acquisita l’area, a realizzare un più ampio progetto di riqualificazione funzionale dell’area stessa, con la creazione di un parco pubblico, un ampliamento del palazzetto dello sport, la riqualificazione energetica della piscina e la realizzazione di altre strutture sportive.

L’Associazione ha presentato al sindaco la richiesta di rinominare piazza d’Armi, in piazza della Pace Giovanni Parenzi, quale benemerita figura storica, sindaco filantropo della città di Spoleto nel 1860, discendente della famiglia Parenzi fondatori dell’ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto.

Il sindaco inoltre, preso atto della documentazione fotografica fornita, ha espresso il suo parere favorevole alla riqualificazione dell’area antistante l’ingresso del cimitero, prevedendo anche un luogo da destinare alle celebrazioni religiose.

L’Associazione ha anche proposto di migliorare l’area adibita a giardino pubblico in via Visso, adiacente alla scuola Le Corone e Sordini, attraverso il miglioramento dei servizi di pulizia delle strutture scolastiche di via Marconi con l’installazione di nuovi cestini di raccolta lungo la strada e nelle aree di sosta autobus.

“Un confronto costruttivo – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – quello avuto con i rappresentanti della Associazione Parenzi, che ci ha permesso di analizzare puntualmente una serie di problematiche che interessano il nostro territorio. Sarà nostra cura convocare altri incontri per discutere specifici progetti la cui realizzazione consentirà di riqualificare un’area centrale di snodo della viabilità e di vita economica della città”.

L’associazione ha anche chiesto il rifacimento del manto stradale di viale Guglielmo Marconi, via Arpago Ricci, via Laureti e via Visso per migliorare la sicurezza stradale, prevedendo anche l’impiego anticipato rispetto all’attuale orario della Polizia Municipale.