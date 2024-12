Il Rugby Gubbio vince anche contro Jesi con una grande prestazione. Al Latini finisce 15-10 per i lupi eugubini - Tuttoggi.info

Carichi dopo la vittoria del derby umbro contro Perugia, la Serie B del Rugby Gubbio ha espugnato anche il campo Lorenzo Latini di Jesi, vincendo una bellissima e molto combattuta partita, finita 15-10 in favore degli eugubini, autori di 2 mete e un calcio di punizione.

La partita inizia con il Rugby Jesi subito in attacco, il Gubbio difende ma arriva la meta per i marchigiani, 5-0.

Il Gubbio risponde subito cambiando marcia e Silvano Broqua, dopo una potente penetrazione della mischia schiaccia il pallone in meta. Lorenzo Crotti trasforma ribaltando il punteggio, 5-7 per il Rugby Gubbio.

Prima della fine del primo tempo va in meta Davide Gioè, anche in questo caso dopo un’azione di mischia.

Il primo tempo finisce in favore del Rugby Gubbio, che conduce 12-5 giocando in 14 uomini.

Nel secondo tempo il campo pesante rallenta un po’ il ritmo di gioco ed entrambe le squadre iniziano a combattere su ogni punto d’incontro, senza risparmiarsi. Tantissimi i placcaggi.

Un calcio di punizione messo a segno da Riccardo Tomassoli porta il punteggio sul 15-5 per il Gubbio, che da quel momento inizia difendere strenuamente la propria metà campo.

Sul finale segna Jesi ma non basta per ribaltare il risultato.

Finisce 15-10 per il Rugby Gubbio, che conquista un’altra vittoria e punti importantissimi per la classifica.

Molto contento coach McDonnell, i giocatori hanno tenuto fisicamente e mentalmente, dimostrando coraggio e determinazione, fattori fondamentali in questa parte del Campionato Nazionale di Serie B.

Per il Rugby Gubbio hanno giocato: Riccardo Tomassoli, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti, Giovanni Di Fiore, Riccardo Romagnoli Poloni, Davide Gioè, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Silvano Broqua, Nicola Bellucci, Gabriele Micale, Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande, Filippo Ferranti, Matteo Prosperini, Luca Feliciani, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fioriti, Giovanni Piobbichi, Ion Puica e Leonardo Smacchi.

Partita fuori casa anche per la Cadetta FGXV di coach Gamboni, impegnata contro la Ternana. Dopo la prima meta della settimana scorsa i giocatori hanno perso a Terni per 37-0. Nonostante una buona partenza, la Cadetta FGXV nulla ha potuto contro la maggiore esperienza tecnica della Ternana, soprattutto in fase difensiva. Anche il campo pesante ha reso il gioco più lento e di difficile gestione. Soddisfatto comunque coach Gamboni, che sottolinea la continua crescita del gruppo.

Per la Cadetta FGXV del Rugby Gubbio sono scesi in campo: Borelli, Branco, Capalti, Esposito, Nigro G. e Nigro L., Olivari, Rossi, Satiri, Scarpa, Scotti, Stefani, Ceccarelli, Coscia, Ivasvu, Menichetti, Micale, Pezzetta, Panfili, Rogari, Sciamanna M., Sciamanna S. e Galluccio

Ottima prestazione anche per i lupetti U14 che Sabato 7 dicembre, al Coppiolo di Gubbio, hanno giocato contro il Città di Castello, in una meravigliosa giornata di festa culminata con l’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo.





Prossimi appuntamenti

La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in campo domenica 15 Dicembre, a Gubbio, ore 14:30, contro l’Unione Rugby Firenze.

La Cadetta FGXV si gode invece una meritata pausa del Campionato Regionale di Serie C fino al 19 gennaio 2025.

I Centauri U18 (Gubbio, Città di Castello, Foligno) saranno a Pesaro mentre i Centauri U16 saranno ad Arezzo.