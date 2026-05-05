Turismo, 109 milioni per la destagionalizzazione e innovare il settore - Tuttoggi.info

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Turismo, 109 milioni per la destagionalizzazione e innovare il settore

ItalPress

Turismo, 109 milioni per la destagionalizzazione e innovare il settore

Mar, 05/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero del Turismo che mette in campo 109 milioni di euro per sostenere due direttrici strategiche: destagionalizzazione e innovazione. L’obiettivo è favorire un “turismo tutto l’anno”, distribuendo i flussi anche nei periodi meno congestionati, e accompagnare il settore verso una piena transizione digitale, in linea con le esigenze dei viaggiatori del 2026. Le risorse, suddivise tra 59 milioni a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati, finanzieranno interventi di riqualificazione energetica per strutture ricettive e produttive. I progetti dovranno integrare soluzioni di digitalizzazione, automazione e monitoraggio intelligente dei consumi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, ridurre gli sprechi e incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili. Possono accedere alle agevolazioni gli operatori turistici individuati da specifici codici ATECO. La gestione della misura – dalla valutazione delle domande all’erogazione dei fondi – è affidata a Invitalia. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha sottolineato l’impegno del governo nel rafforzare un comparto strategico, pilastro fondamentale dell’economia nazionale.

/gtr

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