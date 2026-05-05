Mercato dell’auto in crescita per il quinto mese consecutivo - Tuttoggi.info

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Mercato dell’auto in crescita per il quinto mese consecutivo

ItalPress

Mercato dell’auto in crescita per il quinto mese consecutivo

Mar, 05/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Quinta crescita consecutiva per il mercato italiano dell ’ auto. Ad aprile le immatricolazioni sono state 155.210, con una crescita dell’11,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Il consuntivo del primo quadrimestre chiude con 640 mila immatricolazioni e con un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno di 9,8 punti percentuali. Rimane ancora fortemente negativo il confronto con la situazione pre – pandem ia. Rispetto al primo quadrimestre del 2019 si registra ancora un calo del 10,2%. L ’ Unrae, nonostante una prima parte dell’anno superiore alle aspettative, ha rivisto al ribasso le proiezioni per i prossimi trimestri. Il deterioramento del quadro macroecon omico porta a ricalibrare con un calo di 10.000 unità la stima del mercato auto 2026, con un volume di un milione e mezzo di immatricolazioni a fine anno. Un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2025. Per l ’ associazione di categoria delle case automobi listiche estere che operano in Italia , “ il mercato si muove, ma resta prigioniero della fragilità del contesto. Oggi il vero nodo è la fiducia: famiglie e imprese rinviano le decisioni perché il quadro cambia più velocemente delle loro certezze”.
/gtr

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