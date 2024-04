Il Rugby Gubbio centra l’obiettivo salvezza! Vincono anche U18 e u16 - Tuttoggi.info

A 3 sole giornate dalla fine del Campionato di Serie B e nonostante la sconfitta fuori casa contro il Rugby Pieve, i lupi eugubini della Prima Squadra centrano l’obiettivo

A 3 sole giornate dalla fine del Campionato di Serie B e nonostante la sconfitta fuori casa contro il Rugby Pieve, i lupi eugubini della Prima Squadra centrano l’obiettivo che si erano dati a inizio stagione: salvarsi e restare nel Campionato di Serie B anche nella prossima stagione.

A Pieve di Cento i ragazzi di coach Joe McDonnell hanno perso 40-13 ma la sconfitta degli Highlanders Formigine contro Romagna ha dato al Rugby Gubbio la matematica certezza della salvezza grazie ai 16 punti di distacco.

E’ stato un Campionato lungo e difficile, con un livello di gioco molto alto (e spettacolare), che ha costretto i lupi eugubini a crescere e migliorarsi in fretta, sfida accettata e vinta! Onore a questi ragazzi, al loro coraggio, al loro spirito di sacrificio e al loro impegno.

A Pieve il Rugby Gubbio incassa 6 mete, ne segna 1 con Giovanni di Fiore mentre il giovane Lorenzo Floridi mette tra i pali 2 calci di punizione e la trasformazione della meta.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Roberto Rogari, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti (C), Giovanni Di Fiore, Lorenzo Floridi, Alessandro Zuccheri, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Ayoub Mafrouh, Jonathan Rafael Scarpa, Sebastiano Capannelli Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande, Emanuele rossi, Mattia Scotti, Filippo Ferranti, Marco Cecchetti, Francesco Paciotti, Davide Gioè, Ion Puica, Marco Pascolini. Insieme a coach McDonnell gli assistenti allenatore Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

Un ringraziamento speciale a tutti i dirigenti, genitori e tifosi che in questi mesi hanno supportato la squadra, anche nei momenti di difficoltà. Mentre la Serie B giocava a Pieve di Cento, i Centauri U18 sono scesi in campo a San Benedetto del Tronto contro l’Amatori Ascoli vincendo 33-27.

In campo a Falconara anche l’U16 (Foligno+Gubbio+Perugia) che ha battuto il Falconara per 8 mete contro 4.

Prossimi appuntamenti: la Prima Squadra sarà impegnata a Gubbio il 21 Aprile contro il San Benedetto del Tronto, calcio d’inizio ore 15:30.

Il 28 Aprile trasferta contro il Romagna R.F.C. e partita finale in casa, contro Jesi, il 4 maggio.

Sempre il 21 Aprile, e sempre a Gubbio, in campo anche l’U18 contro il Ravenna Rugby.