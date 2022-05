Il popolo della notte piange Sauro Cosimetti, storico dj del Red Zone

Numerose le attestazioni di cordoglio per Sauro Dj. Un disc jockey vero, di quelli che si sono formati sui vinali, di cui ha continuato a essere un appassionato collezionista. Aveva iniziato a lavorare nei locali perugini, approdando poi al Quasar. Nel 1989 l’apertura del Red Zone, di cui diventa punto di riferimento assoluto e resident.

Sauro ha fatto ballare tanti, giovani e meno giovani, in tutta Italia. E anche all’estero, con i lavori a Londra, in Germania, in Spagna e negli Stati Uniti, per citare solo le principali piazze dove ha lavoratori.

Continuando ad essere l’anima di importanti locali. Ed è stato un maestro per tanti giovani dj che hanno seguito le sue orme. E che oggi lo piangono.