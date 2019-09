Il polo liceale “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto aderisce alla Notte europea dei Ricercatori 2019

Per il terzo anno consecutivo il polo liceale “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto ha aderito all’iniziativa della “Notte Europea dei Ricercatori”, progetto della Commissione Europea che vede come partner le migliori università italiane e i più importanti centri di ricerca per la diffusione della conoscenza delle discipline scientifiche nella popolazione europea.

L’ evento si terrà venerdì 27 settembre nella sede post-sisma del liceo Scientifico, in via Visso (ex IPSIA) dalle 21 alle 24 e, simultaneamente, in molte sedi italiane ed europee. Il programma si è arricchito di appuntamenti scientifici e non: dalla psicologia sperimentale alle lettere che danno i numeri, dalle illusioni prospettiche al mistero delle lingue.

I giovani ricercatori-studenti del liceo spoletino effettueranno esperimenti dimostrativi e brevi lezioni su tematiche di ricerca su tre percorsi tematici: percorso verde di Scienze Naturali (Che la vita sia con te), percorso rosso di Matematica (Ma che diamo i numeri?) , percorso blu di Fisica (E che…fisico!). A rendere la serata un evento ancora più speciale, intermezzi musicali e omaggi a grandi scrittori scienziati quali Primo Levi, nonché il rimando all’art. 9 della Costituzione Italiana e alla letteratura latina.

Un invito alla partecipazione ovviamente è rivolto dal Dirigente Scolastico Mauro Pescetelli a tutta la cittadinanza che, oltre che approfondire gli argomenti scientifici trattati, potrà vivere una piacevole serata. L’appuntamento quindi è per venerdì sera 27 settembre, quando i giovani ricercatori saranno a disposizione per condurvi attraverso le varie attività in questo viaggio nel fantastico mondo della ricerca.

