Il Perugia vince e convince, l’elogio di Baldini - Tuttoggi.info

L’allenatore del Perugia, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa del 2-1 dei Grifoni contro la Spal. Durante l’incontro con i giornalisti il 15 settembre, il mister ha affrontato diversi temi chiave.Ha iniziato sottolineando la continua crescita della squadra. Nonostante il gol subito la scorsa giornata contro il Pescara, l’allenatore è stato contento dei suoi giocatori che non hanno avuto paura di palleggiare, dimostrando coraggio e determinazione.

Inoltre, ha elogiato il carattere dei suoi ragazzi: “Non si sono disuniti nonostante le avversità e hanno dimostrato una buona prestazione in campo”. Baldini ha riconosciuto il valore aggiunto portato da Juan e Santoro, e la sua soddisfazione per l’energia di Di Bartolomei, definendolo un “ragazzino” in mezzo al campo. Il mister ha anche condiviso la sua gioia per il gol di Vasquez, rivelando una promessa fatta al momento del suo arrivo, ossia che la squadra lo avrebbe aiutato a raggiungere i 20 gol stagionali quest’anno. Il gol contro la Spal, quindi, è solo l’inizio.

I prossimi impegni

Nonostante la soddisfazione per la vittoria, il mister si è mostrato concentrato sul prossimo impegno del Perugia contro il Pontedera, in programma martedì 19 settembre alle 20.45. Non è mancato il fair play di un elogio al Pontedera, definito un’ottima squadra che “ti viene a prendere uno contro uno” e un riconoscimento al valore dell’allenatore Pasquale Catalano.

Mister Baldini ha concluso la conferenza stampa parlando degli obiettivi che il Perugia si pone sul piano del gioco: “Dobbiamo riuscire a dominare per 90 minuti, 70 non bastano”. Con il desiderio di continuare la sua striscia positiva, i Grifoni sono determinati a fare il massimo per ottenere un altro successo.

