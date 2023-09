Il nuovo programma dei lavori settimanali dell’A.Se. Spoleto

Scuola, impianti idrici, illuminazione sono i settori di intervento della settimana in corso prima della riapertura delle scuole

Come consuetudine ormai, il Comune di Spoleto rende note le attività dell’azienda municipalizzata di servizi A.Se. in questi giorni nel territorio comunale. Da lunedì le squadre stanno effettuando il taglio dell’erba nelle aree verdi delle materne (Protte, Terzo la Pieve, Morro, Eggi, San Giacomo e San Brizio) e delle elementari (XX Settembre, San Giacomo, San Martino in Trignano e Santa Croce). Stessi interventi anche alle palestre di San Giacomo e San Martino in Trignano, a Baiano davanti alla chiesa (giardino e parcheggio) e nell’area verde di San Martino in Trignano dove è ospitata la scuola media di Baiano.

Sempre per quanto riguarda le scuole, entro venerdì 8 settembre verranno eseguiti i lavori agli impianti elettrici delle scuole media “Alessandro Manzoni” e “Luigi Pianciani” e alle materne di Protte, San Brizio, Morro e Terzo La Pieve, agli impianti idrici della materna di San Giacomo e al nido, alla materna e all’elementare di Villa Redenta, dove è in programma anche la pulizia delle gronde.

Entro questa settimana verrà effettuata l’asfaltatura di via Loreti, mentre in via Ponte Mattoni verrà sistemata una nuova fogna per l’allaccio delle acque bianche della scuola di Beroide.

Come sempre le squadre dell’A.Se. interverranno per la sistemazione delle buche stradali, l’innaffiamento delle fioriere in città, la riparazione di guasti alle lampade o agli impianti spenti dell’illuminazione pubblica e l’apposizione della segnaletica stradale.