Il Morlacchi del mecenate Cucinelli VIDEO e GALLERY

Mecenati, a partire da Brunello Cucinelli, a cui è andato il ringraziamento del sindaco Romizi. “Un intervento che segna la storia di questo luogo e della nostra città” ha commentato il sindaco, ricordando come la prossima estate, con gli ultimi lavori sulla copertura, si completeranno i lavori di restauro, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Morlacchi. Interventi che, in ultimo, hanno riguardato anche il decoro della facciata e della piazza, che si completeranno con la creazione di un’area verde davanti alla Biblioteca umanistica universitaria.

Soddisfatta la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, che ha ricordato l’importanza della legge che ha istituito l’Art Bonus, ma anche la capacità di Perugia e delle altre città dell’Umbria di saperla sfruttare al meglio, grazie anche alla generosità dei suoi abitanti e delle sue imprese.

Il rettore Maurizio Olivieri ha ricordato l’importanza del teatro, come completamento della formazione culturale dei giovani.

I lavori

I lavori al Morlacchi sono iniziati nel luglio del 2018 e sono proseguiti per cinque anni, sempre utilizzando i mesi in cui l’attività teatrale è ferma, fino a ottobre.

Il primo stralcio, per un importo di 570mila euro finanziato dal mecenate Cucinelli, ha visto la progettazione e la direzione dei lavori in capo agli uffici tecnici comunali dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Perugia (direttore dei lavori ingegnere Marco Eugeni), con la collaborazione dello studio dell’ingegnere Paolo Anderlini. I lavori, eseguiti dalla ditta Lattanzi srl di Roma, hanno riguardato, dal luglio all’ottobre 2018, alcune porzioni dell’immobile da rendere più confacenti alle loro destinazioni. In questa fase si sono concentrati interventi edilizi di demolizione e ricostruzione impossibili da eseguire nei momenti di esercizio del teatro.

Questi primi lavori hanno in particolare interessato il foyer (con rivisitazione delle disposizioni interne, degli arredi e delle dotazioni impiantistiche), i camerini (integralmente ristrutturati e rivisti nella distribuzione interna e dotati di nuovi servizi), i servizi igienici per il pubblico agli ordini (oggetto di completo rifacimento con revisione della distribuzione interna e aumento di numero), il pavimento dei palchi dal primo al terzo ordine (completamente sostituito), il pavimento laterale al palcoscenico (quello in piastrelle di gres rosso è stato sostituito con una pavimentazione in legno di pioppo).

Il secondo stralcio ha riguardato lavori per un importo di 1.040.000 euro, di cui 640mila finanziati dalla Fondazione Cucinelli e 400mila dal Comune di Perugia, con progettazione e direzione dei lavori ancora una volta in carico agli uffici tecnici comunali dell’Area Opere pubbliche ed esecuzione da parte della Edil Domus srl di Giugliano in Campania. Tale stralcio si è articolato in una serie di opere e lavorazioni complesse e coordinate, eseguite dal settembre 2019 al febbraio 2020, sempre consentendo lo svolgimento della stagione teatrale.

In particolare si è provveduto al consolidamento strutturale delle pareti del palcoscenico e dell’arsenale che si affacciano su via del Verzaro e via del Cotogno attraverso l’apposizione di strutture metalliche di rinforzo. Sono state inoltre sostituite le pavimentazioni in legno della platea e del palcoscenico e tutte le poltrone della platea e le sedute dei palchetti. Rimessa a nuovo anche la facciata principale su piazza Morlacchi, con la demolizione del vecchio intonaco, il suo rifacimento e la successiva tinteggiatura. La copertura del corpo di facciata è stata rimossa e bonificata, con sostituzione delle capriate principali e rifacimento delle orditure secondarie fino al manto di copertura.

Nel 2021 l’amministrazione comunale ha puntato su una nuova sistemazione di piazza Morlacchi, con particolare attenzione alla parte antistante all’ingresso del teatro. Così gli uffici tecnici dell’Area Opere Pubbliche hanno messo a punto un progetto, a firma dell’architetto Stefano Barcaccia e dell’ingegnere Fabio Campagnacci, che ha anche seguito la direzione dei lavori, per restituire maggiore vivibilità a uno spazio pubblico storico e ricco di potenzialità, ma compresso dal traffico veicolare.

Gli spazi per la circolazione sono stati nettamente ridefiniti rispetto a quelli pedonali grazie a una serie di innovazioni. Più nel dettaglio, la piazza è stata dotata di un sistema di marciapiedi adeguatamente dimensionati in prossimità delle importanti emergenze architettoniche. Il piano stradale è stato raccordato con i piani di accesso degli edifici e le intersezioni stradali, aspetto che ha consentito di ripristinare, sul lato verso il teatro Morlacchi, la quota di ingresso originaria. Si è provveduto anche a rifare i sottoservizi e a ridefinire il sistema di raccolta delle acque meteoriche prima di riasfaltare.

Gli spazi riservati alla circolazione veicolare risultano coerentemente dimensionati rispetto ai flussi di traffico, mentre quelli pedonali sono stati incrementati a favore di una maggiore vivibilità della piazza e della percezione visiva delle eleganti architetture tardo-rinascimentali e ottocentesche che la caratterizzano. Le aree di sosta sono state ridotte e redistribuite intorno a Palazzo Grossi. Quella riservata ai grandi mezzi adibiti al trasporto del materiale scenotecnico per le attività teatrali ha cambiato collocazione (lato opposto al teatro) per tenere conto delle necessità di manovra dei mezzi stessi.

L’intervento sull’area esterna (per un importo di 190mila euro, finanziati in parte da un avanzo del secondo stralcio di cui sopra) ha interessato il tratto che comprende l’intero fronte del Teatro Morlacchi, dall’angolo con palazzo Manzoni all’incrocio con via del Cotogno, e il fronte opposto, dall’intersezione con via Tiberi fino a quella con via della Pernice.

I prossimi interventi

È previsto un terzo stralcio relativo all’immobile per un importo di 450mila euro, finanziati con mutuo di Cassa Depositi e Prestiti a carico del Comune di Perugia, da eseguire nella estate 2023. Il progetto definitivo, approvato quest’anno dalla giunta comunale, prevede il rifacimento delle restanti coperture del compendio immobiliare del Morlacchi lato via del Verzaro-via Cotogno e foyer.

La viabilità

Anche sul fronte della riorganizzazione della viabilità è in programma un secondo stralcio di lavori (200mila). L’intervento di sistemazione e ampliamento del marciapiede si estenderà, infatti, in corrispondenza del Dipartimento di lettere e della Biblioteca umanistica. Di fronte alle grandi vetrate della sala di lettura di quest’ultima sarà realizzato anche uno spazio verde dotato di elementi di arredo urbano con lo scopo di creare un filtro visivo rispetto alla circolazione veicolare.

Tutti i lavori svolti finora sono avvenuto sotto il coordinamento dei dirigenti Franco Becchetti, Leonardo Naldini, Fabio Zepparelli.