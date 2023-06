Il messaggio commosso del Sindaco Proietti ai bambini dell'Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

Sulle orme di San Francesco i bambini hanno portano gli spettatori del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino nell’Assisi del 1200 a tempo di musica

L’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino ha messo in scena musical di fine anno: “Forza Venite Gente” ispirato al Poverello d’Assisi. Una figura di enorme rilevanza, quella del Santo Nazionale, il cui insegnamento è fortemente attuale, per il suo radicalismo spirituale, per l’impegno verso i poveri e l’amore per la natura, così come i suoi potenti appelli alla pace e all’apertura al dialogo con le altre religioni. Sulle orme di San Francesco i bambini hanno portano gli spettatori del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino nell’Assisi del 1200 a tempo di musica.

Con grande stupore e gioia, prima di andare in scena, i piccoli attori hanno ricevuto un video di auguri da parte del Sindaco di Assisi Stefania Proietti! “Vorrei ringraziarvi a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Assisi per aver scelto di rappresentare Forza Venite Gente, un musical che racconta più di ogni altro la forza straordinaria del Santo piu famoso del mondo: il nostro San Francesco, nostro di Assisi e anche di Gualdo Tadino perchè siamo tutti uniti dalla terra Francescana – spiega il Sindaco Proietti – San Francesco è il santo di tutte le persone di buona volontà, di tutti coloro che difendono il creato, di tutti coloro che si fanno strumenti di pace, di tutti coloro che difendono i più deboli, che amano la natura, che amano le persone e che si prendono cura di chi ha bisogno! San Francesco è un santo nostro ed è un Santo giovane come voi!” Video completo qui

La comunità delle suore oblate del Bambin Gesù e tutto il corpo docenti ringraziano commossi il Sindaco di Assisi e tutta l’Amministrazione Comunale per le bellissime parole e per il tempo a loro dedicato.