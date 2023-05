Il matrimonio di Andrea Agnelli e Deniz Akalin in Umbria | Parata di stelle a Lisciano Niccone - Tuttoggi.info

Matrimonio Andrea Agnelli-Deniz Akalin celebrato Lisciano Niccone. Alessandro Del Piero e Pavel Nedved tra gli invitati

In gran segreto Andrea Agnelli e Deniz Akalin hanno celebrato il loro matrimonio a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. Le nozze sono state celebrate lo scorso 29 aprile e Lisciano Niccone è stata invasa da una parata di stelle, soprattutto ex calciatori della Juventus, come Alessandro Del Piero e Pavel Nedved. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la coppia, dopo il matrimonio, ha poi continuato la festa nell’esclusivo resort “Il castello di Reschio”.

Matrimonio a Lisciano Niccone

Il matrimonio è stato celebrato dal sindaco Gianluca Moscioni al culmine di un periodo turbolento per la famiglia Agnelli, a iniziare dall’addio alla presidenza della Juventus. Proprio in quell’occasione l’unione tra la coppia è sembrata ancora più stretta, grazie alle parole di Deniz a sostegno del futuro marito: “Solo io e te sappiamo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che hai fatto. Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre per come lavori: non ti fermi; sei coerente e insistente. Perseverante, determinato La responsabilità è nel tuo sangue: mai una volta ne sei fuggito, anche quando significava prendersi la colpa per gli altri o per errori che non erano i tuoi. Metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei poter avere la metà del coraggio, dell’integrità e della decenza che hai tu. C’è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu”.

