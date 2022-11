Il Lirico Sperimentale apre la selezione per due Pianisti Maestri Collaboratori - Tuttoggi

Tantissime e di notevole livello quindi le possibilità di lavoro offerte dallo Sperimentale ai giovani talentuosi dello spettacolo per il prossimo 2023.

SELEZIONI PIANISTI

Verranno selezionati N.2 pianisti tra i candidati, ed entrambi dovranno saper ricoprire i ruoli di: Maestro preparatore dei cantanti lirici che saranno impegnati nel Corso di Avviamento al Debutto e correlata Stagione Lirica 2023, Maestro collaboratore di sala, di palcoscenico, alle luci, ai soprattitoli, Maestro suggeritore, eventuale esecutore, strumentista e accompagnatore dei cantanti per concerti durante la Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria 2023.

Inoltre, oltre al diploma in Pianoforte rilasciato da Conservatorio di Stato o Istituto Musicale Pareggiato o comunque all’essere in grado di suonare e accompagnare in maniera professionale, è richiesta un’approfondita conoscenza del repertorio operistico con particolare riferimento a quello italiano.

Saranno ascoltati dalla Direzione Artistica del Lirico Sperimentale, affronteranno diversi passi del repertorio classico e i pianisti selezionati potranno essere impegnati a Spoleto e nei teatri dell’Umbria per tutto il Corso di Avviamento al Debutto e per le produzioni della Stagione 2023. Infatti, resteranno a Spoleto fino a fine settembre e lavoreranno a stretto contatto con gli Artisti dello Sperimentale.

Le candidature potranno pervenire agli Uffici dello Sperimentale fino alle ore 12.00 del 15 febbraio 2023.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.tls-belli.it/avvisi/