Il “Lions in tour” fa tappa a Montefalco, tra storia e tradizioni | Foto - Tuttoggi.info

Il Lions in tour a Montefalco è stato un trekking urbano dal titolo “Sui sentieri dell’anima”

Prosegue il “Lions in tour”, che questa volta ha fatto tappa a Montefalco, portando i soci del sodalizio benefico alla scoperta di uno dei borghi che fa parte del territorio del folignate.

Il Lions in tour a Montefalco è stato un trekking urbano dal titolo “Sui sentieri dell’anima”, che ha portato alla scoperta delle principali chiese e bellezze architettoniche e storiche della città, ma ha anche di vie, chiese e scorci inediti anche per i cittadini e per gli assidui frequentatori. Così il tour ha fatto tappa nelle chiese principali, da San Bartolomeo a Santa Chiara, passando per Sant’Agostino. C’è stato lo spazio la conoscenza di nuove devozioni e poi in Comune il pomeriggio si è concluso in Comune, alla presenza del sindaco Luigi Titta, che ha salutato gli intervenuti, e con la lectio “Nefer – la bellezza nell’Egitto dei faraoni”, con la relatrice Ambra Cenci, che non ha mancato di sottolineare un particolare legame come quello tra la capitale del Sagrantino e l’Egitto.

“Una bellissima tappa – ha spiegato la presidente Carla Ascani – per il nostro Lions in tour, per la quale ringrazio Paola Marzioli e Daniela Settimi per la splendida organizzazione e Ambra Cenci, che con passione e cultura ci ha portato in viaggio nello splendore dell’antico Egitto. Il nostro tour continuerà e proseguirà instancabile in tutti i comuni che fanno riferimento al nostro club, con l’obiettivo di allargare il nostro impegno sociale e di bene”.