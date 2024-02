Il ladro dei supermercati stavolta denunciato per rapina

Il 24enne ha colpito un vigilante che ha provato a fermarlo alle casse, rintracciato dai carabinieri. Due giorni fa un altro "colpo"

Quando il vigilante lo ha fermato alla cassa, con la merce non pagata, lo ha colpito, riuscendo a scappare. Il 24enne, italiano, aveva prelevato dal centro commerciale generi alimentari, non di prima necessità, per circa 90 euro.

I carabinieri, sulla base della descrizione fornita dal vigilante, lo hanno rintracciato un’ora dopo nei pressi della stazione di Fontivegge. Sottoposto a perquisizione personale sul posto, il soggetto è stato trovato in possesso di generi alimentari verosimilmente provento del furto al supermercato e pertanto è stato accompagnato in Caserma. La refurtiva è stata riconosciuta dal responsabile dell’esercizio commerciale, a cui è stata restituita, per cui l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina.

Il giovane, solo due giorni fa, si era reso responsabile di un furto con le stesse modalità all’interno di un altro supermercato, questa volta in zona Prepo. Nella circostanza, era stato fermato dal personale addetto alla vigilanza dopo aver superato le casse con generi alimentari non di prima necessità per un valore di circa 115 euro.

Analogamente, i militari della Stazione di Fortebraccio, sopraggiunti, hanno preso in consegna il ragazzo e lo hanno accompagnato in caserma, ove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Perugia per furto aggravato.