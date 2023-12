Il laboratorio Asl per analisi corate e diaframmi è sotto sequestro dal 2018

Topi e blatte: gatti da sterilizzare no, cinghiali da esaminare sì, ma tutta la struttura sarebbe irregolare

Mentre si discute sul provvedimento che ha portato alla chiusura precauzionale del laboratorio per la sanità animale all’ex canile di Bardano a Orvieto, mantenendo però aperto il laboratorio Asl dove vengono effettuate le analisi delle corate dei cinghiali e dei diaframmi dei maiali, qualcuno ha verificato che l’ex canile, che il Comune ha ceduto in comodato d’uso gratuito alla stessa Asl, risulta sotto sequestro, dal 2018.

Più di cinque anni sono passati dal sopralluogo con cui i carabinieri del Nas, e la stessa Asl, hanno verificato che lo stabile non presentava le necessarie conformità strutturali.

E questo, ben prima dell’arrivo di topi (poi declassati come “di campagna”, e quindi non pericolosi dal punto di vista sanitario) e delle blatte che hanno portato a sigillare i servizi igienici. Elementi che hanno invece portato all’interruzione precauzionale della sterilizzazione degli animali e degli altri servizi di sanità animale. Che le associazioni orvietane chiedono di riattivare, dopo aver effettuato i necessari interventi di bonifica.

Ora, in occasione dell’ennesima verifica per decidere il da farsi, la stessa Asl si è accorta che la struttura presa in comodato d’uso gratuito dal Comune risulta sequestrata dai Nas per carenze che non sono state mai sanate.

(foto di archivio)