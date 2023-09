Il Grifo si fa rimontare due volte, a Rimini finisce 2-2 | Pagelle

Il Perugia non chiude la gara e nel finale Adamonis lo salva dalla beffa

Rimini e Perugia si dividono la posta al termine di una partita rocambolesca, ricca di emozioni. Il Grifo si fa rimontare due volte: Lamesta risponde a Kouan nel primo tempo; nella ripresa il nuovo vantaggio umbro siglato da una prodezza di Bartolomei viene annullato dal pari del neo entrato Ubaldi.

Nel primo tempo, dopo la rete di Kouan, partita sospesa per 18 minuti per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio del saccone del salto in alto, innescato dal lancio di fumogeni dal settore dei tifosi del Perugia.

La partita

6′ pt La prima conclusione è del Perugia, ma Colombo blocca sicuro il rasoterra di Vazquez.

8′ ANNULLATO IL GOL DEL PERUGIA Cancellieri batte Colombo, ma per l’arbitro l’esterno del Perugia ha commesso fallo in precedenza.

10′ pt GOL PERUGIA, KOUAN L’inserimento del centrocampista sorprende la difesa del Rimini. Kouan resiste anche ad una trattenuta e di destro batte Colombo.

13′ pt Un fumogeno lanciato dal settore dei tifosi del Grifo manda a fuoco il materasso del salto in alto. Partita momentaneamente sospesa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Il gioco riprende dopo 18 minuti. Scongiurata la temuta sconfitta a tavolino per il Perugia.

15′ pt GOL DEL RIMINI, LAMESTA Azione sulla sinistra, il tiro trova la deviazione e finisce in rete, eludendo il tentativo di Adamonis.

17′ pt Capanni sfiora il palo calciando dal lato sinistro.

18′ pt OCCASIONE RIMINI Adamonis respinge la conclusione di Morra. Dopo lo stop l’inerzia della gara sembra essere cambiata.

30′ pt Ci prova Kouan, la palla termina fuori.

31′ pt Nuovo tentativo di Morra, che non inquadra la porta.

33′ pt GOL DEL PERUGIA, BARTOLOMEI Il centrocampista del Perugia lascia partire un missile dalla distanza che si infila alle spalle di Colombo.

40′ pt Ci prova Lisi, la palla termina fuori.

41′ pt Tiro di Matos, fuori. Il Perugia prova a chiuderla prima del riposo.

45’+3′ FINISCE IL PRIMO TEMPO 1-2.

4′ st Adamonis para la conclusione di Lamesta e un minuto dopo quella di Morra.

15′ st Dall’altra parte Colombo neutralizza la conclusione di Lisi.

25′ st Due cambi importanti per il Perugia: Santoro torna in campo, al posto di Iannoni; rientra Dell’Orco dopo il grave infortunio rimediato a Pisa.

27′ st GOL DEL RIMINI, UBALDI Dopo soli 7 minuti dal suo ingresso in campo, Ubaldi sigla il pari, partendo da posizione dubbia.

28′ st Il Rimini prova a colpire in contropiede, ma Lamesta non inquadra la porta.

33′ st Baldini prova a riprendersi i tre punti mandando in campo Seghetti e Torrasi.

44′ st OCCASIONE RIMINI Adamonis salva il Perugia su Cernigoi.

45′ + 2′ FINISCE 2-2 TRA RIMINI E PERUGIA

Tabellino e pagelle

Rimini – Perugia 2 -2

10′ pt Koaun (P), 15′ pt Lamesta (R), 36′ pt Bartolomei (P), 27′ st Ubaldi (R)

Rimini: Colombo 5.5, Gorelli 5.5, Capanni 5.5 (21′ st Cernogoi 6), Morra 6 (20′ st Ubaldi 7), Stanga 6 (1′ st Pietrangeli 6), Gigli 5.5 (25′ st Iacoponi 6), Magalaitis 6, Langella 6, Acampa 5.5, Lamesta 7 (41′ st Lepri), Tofanari 5.5. All. Raimondi 6.5.

Perugia: Adamonis 7, Mezzoni 5.5, Angella 5.5, Vulikic 5, Cancellieri 6 (25′ st Dell’Orco 5.5), Iannoni 6 (25′ st Santoro 6), Bartolomei 7, Kouan 6.5 (33′ st Seghetti 6), Matos 5.5, Vazquez 6 (42′ st Cudrig sv), Lisi 6 (33′ st Torrasi 6). All. Baldini 5.5.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

La partita dei Grifoni

Adamonis 7: neutralizza le occasioni non irresistibili degli avversari, poi nel finale salva il Perugia su Cernogoi.

Mezzoni 5.5: nel primo tempo il Rimini affonda spesso dalle sue parti, nella ripresa soffre gli assalti degli attaccanti di casa.

Angella 5.5: a parte la deviazione che costa il pari, dietro non riesce a registrare una difesa che balla, soprattutto al cospetto di attaccanti veloci.

Vulikic 5: soffre molto e nel finale si fa infilare da Cernogoi nell’azione che poteva decretare la sconfitta del Grifo.

Cancellieri 6: spinge meno rispetto ad altre gare (25′ st Dell’Orco 5.5: si rivede in campo dopo il lungo infortunio e subito dopo il Rimini trova il pari).

Iannoni 6: parte molto bene, poi si perde insieme ai compagni di reparto (25′ st Santoro 6: torna a vestire la maglia del Grifo dopo un’estate ad attendere la chiamata della B, ma non incide sulla gara in un finale difficile).

Bartolomei 7: la splendida rete vale un voto in più.

Kouan 6.5: torna al gol con una bella incursione in area avversaria e ci prova ancora, senza fortuna (33′ st Seghetti 6: questa volta il suo ingresso non dà la scossa al Grifo).

Matos 5.5: una sola conclusione, poco per lui.

Vazquez 6: parte molto bene, poi si perde (42′ st Cudrig sv).

Lisi 6: ci prova più volte, senza trovare il colpo vincente (33′ st Torrasi 6).

All. Baldini 6: nei primi minuti il Grifo domina, poi lo stop per l’incendio e l’inerzia della partita che cambia. Non può essere un’alibi, perché il Rimini riagguanta ancora il pari nella ripresa, subito dopo gli ingressi di Dell’Orco e Santoro. Giocatori da recuperare, certo, ma i cambi sono avvenuti quando il Perugia era in controllo della partita. Inserimenti per avere più efficacia nelle palle alte, ma che hanno tolto equilibrio alla già precaria fase difensiva del Perugia. L’aspetto sul quale il mister dovrà lavorare di più.