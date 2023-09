Il Grifo-cantiere ci prova nel secondo tempo, ma a Lucca finisce 0-0 | Pagelle

Tanta confusione nel primo tempo, poi nella ripresa con gli innesti di Seghetti e Cancellieri sono arrivate alcune buone occasioni

Finisce 0-0 la partita d’esordio del Perugia di Baldini a Lucca. Il Grifo, ancora un cantiere e con il mercato che sarà aperto fino all’8 settembre, risulta spaesato nel primo tempo. Nella ripresa, anche grazie agli innesti di Seghetti e Cancellieri, il Perugia cresce e sfiora anche la vittoria.

Pur senza entusiasmare, alla fine il Perugia avrebbe anche potuto far propria l’intera posta. Anche se, nella conta delle occasioni, il pari è il risultato giusto.

La Lucchese (che ha colpito una traversa con Rizzo), non ha saputo sfruttare le opportunità concesse. Come quella capitata a Romero nel primo tempo. E nella ripresa, nell’occasione capitata a Merletti, dopo che Angella e Vilikic non sono riusciti a rinviare lontano il pallone dopo la chiusura su Romero. Ma avendo la possibilità di passare con le occasioni capitate ad Acella e Seghetti, sui quali ha salvato Chiorra. E il tiro di Bartolomei, che ha impegnato ancora il portiere toscano, con Seghetti che ha mancato il tap-in vincente. Matos, che nell’unico guizzo in avvio ha invocato invano un rigore, è apparso spento. Come Cudrig, mancato in campo al posto di Di Serio, venduto all’Atalanta qualche ora prima del fischio di inizio. E questo la dice lunga sulle difficoltà avute finora da Baldini. Che ora attende qualche giocatore di esperienza, magari dagli scontenti in Serie B.

Un pareggio che non entusiasma, ma considerando la condizione con cui il Perugia è arrivato a Lucca, è da considerare tutto sommato un risultato positivo.

Tabellino e pagelle

Lucchese – Perugia 0-0

Lucchese: Chiorra 6.5, Alagna 6, Benassi 6, Merletti 5.5, De Maria 5.5, Rizzo 5.5 (29′ st Russo 6), Gucher 6, Guadagni 6 (46′ st Sueva sv), Cangianiello 5.5, Fedato 5.5 (25′ st Visconti 6), Romero 5 (29′ st Magnaghi 6). All. Gorgone 6.

Perugia: Adamonis 6, Mezzoni 6, Angella 6, Vulikic 6, Bozzolan 5 (22′ st Cancellieri 6.5), Bartolomei 6, Iannoni 5 (30′ st Terrasi 6), Acella 6 (46′ st Giunti sv), Matos 5, Lisi 5 (29′ st Ebnoutalib 6), Cudrig 5 (11′ st Seghetti 6.5). All. Baldini 6.

Arbitro Delrio di Reggio Emilia.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6: vede fischiare palloni vicino a lui, ma mai tra i pali.

Mezzoni 6: parte impacciato, poi nella ripresa trova più equilibrio.

Angella 6: in mezzo a tanti giovani, serve la sua esperienza.

Vulikic 6: il pasticcio su Merletti poteva costare caro, poi anche lui cresce e trova sicurezza.

Bozzolan 5: poco brio e idee sulla fascia sinistra, nelle due fasi (22′ st Cancellieri 6.5: salta l’uomo e offre palloni interessanti, si fa vedere anche nella fase difensiva).

Bartolomei 6: nella ripresa sale in cattedra e per poco, da un suo tiro, non arrivano i 3 punti per il Perugia.

Iannoni 5: male, da lui ci si aspetta di più (30′ st Terrasi 6: buon quarto d’ora, senza strafare).

Acella 6: parte male, poi migliora e sfiora il gol (46′ st Giunti sv).

Matos 5: chiede un calcio di rigore che probabilmente c’era. Poi però sparisce.

Lisi 5: fuori condizione ed anche dagli schemi (29′ st Ebnoutalib 6: qualche buono spunto, da rivedere).

Cudrig 5: appena arrivato, sa di giocare al primo minuto al centro dell’attacco appena qualche ora prima del fischio d’inizio. Ma sembra rimasto negli spogliatoi (11′ st Seghetti 6.5: il suo ingresso cambia volto al Perugia, peccato per quella occasione sprecata).

All. Baldini 6: dopo un’estate terribile, gli viene detto di togliere Di Serio dalla lista dei titolari perché è stato appena venduto. Il suo Grifo-cantiere sbanda in avvio, ma non deraglia. E nella ripresa mostra anche qualche buona cosa. In attesa di rinforzi di peso e di esperienza.