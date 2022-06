“Il futuro è in Centro”, il 2 e 3 luglio convegno nell’ambito del Festival dei 2Mondi

L’Ass. Comitato Spoleto Centro Storico e l’Ass. Piazza Duomo insieme per sostenere il valore sociale, economico e culturale del Centro

Il 2 e 3 luglio presso il Complesso Monumentale di San Nicolò a Spoleto si terrà, nell’ambito del Festival dei Due Mondi, il convegno organizzato dall’Associazione Comitato Spoleto Centro Storico e dall’Associazione Piazza Duomo, dal titolo “Il Futuro è in Centro: il valore sociale, economico e culturale dei centri storici”.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Spoleto e il supporto del comitato italiano di ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), l’Associazione Italia Nostra di Spoleto, Assorestauro, lo studio Fantozzi&Associati e il Gruppo di Comunicazione legale – strategica The Skill.