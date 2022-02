Il dott. Cecconi morto in un incidente, il cordoglio del Comune

Stimato chirurgo-ortopedico non solo in Umbria e in tutto il Centro Italia, morto dopo essere stato investito da un Suv | Grave la compagna

Il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale si uniscono al cordoglio per la scomparsa del noto ortopedico perugino Sergio Cecconi, morto a 75 anni a seguito delle ferite riportate in un incidente. Cecconi è stato infatti investito da un Suv lungo la strada di Ripa, insieme alla sua compagna di 45 anni, ricoverata in gravi condizioni. Cecconi, giunto in ospedale in condizioni critiche, non ce l’ha fatta.

Sergio Cecconi, importante chirurgo-ortopedico non solo in Umbria e in tutto il Centro Italia, era stimato e apprezzato anche a livello internazionale e seguiva, fin dagli inizi degli anni Ottanta, la nazionale italiana di pugilato.

“La sua determinazione e professionalità, presso la clinica Lami, con i colleghi di lavoro e nei confronti dei suoi pazienti perugini rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori”.