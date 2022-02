Investiti da auto 75enne e 45enne, sono in prognosi riservata - Tuttoggi

Incidente stradale a Perugia tra Ripa e Pianello, dove due persone sono state investite da un'auto e soccorse dal 118

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Perugia. Due persone, un uomo ed una donna, sono state investite da un’auto e sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le loro condizioni sono gravi: sono in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in strada delle Selvette, tra Ripa e Pianello. Un’auto – secondo le prime informazioni – ha travolto una donna, classe 1977, ed un uomo, classe 1947. Sul posto il personale del 118, che ha trasportato i due feriti in ospedale in codice rosso. Sul posto anche le forze dell’ordine.